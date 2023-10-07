شكرا لقرائتكم خبر عن طرد لاعب البنك الأهلى أمام الزمالك فى الدقيقة 69 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد فتحى، لاعب البنك الأهلى، للطرد فى الدقيقة 69، بعد حصوله على الإنذار الثانى فى مباراة فريقه أمام الزمالك التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل

ويضم تشكيل الزمالك في المباراة كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وحمزة المثلوثي وحاتم سكر ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" و محمود عبد الرازق " شيكابالا"وناصر منسي.