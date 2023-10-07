شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. محاضرة فنية بالفيديو من كولر واجتماع مع الطبيب وتقسيمة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الإسماعيلي.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لتأكيد العديد من النقاط الفنية قبل انطلاق فقرات المران.

فيما قاد أندريس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين استمر لمدة نصف ساعة، قبل أن يبدأ اللاعبون تدريبات الكرة.

كما حرص مارسيل كولر على الاجتماع بالجهاز الفني المساعد والدكتور أحمد جاب الله للاطمئنان على الحالة الطبية للاعبين.

بينما قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، تدريبًا منفردًا للرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

واختتم مارسيل كولر تدريبات الفريق بتنفيذ بعض الجمل الفنية وتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في السابعة مساء غد الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.