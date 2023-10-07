شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 8 ميداليات فى بطولة العالم للمواى تاى بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب المصري للمواي تاي في حصد 8 ميداليات متنوعة في بطولة العالم للبراعم والناشئين والمقامة في مدينة أنطاليا بدولة تركيا خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر الجاري.

جاءت ميداليات الفراعنة بواقع 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين و3 ميداليات برونزية.

وكانت الميداليات الذهبية من نصيب اللاعبات نورسين وليد، سما إبراهيم، جومانا وليد، فيما حصد الميداليات الفضية ملك البادي، فارس قورة، وأحرز الميداليات البرونزية زكريا وليد، أريام مجدي، رانيا الراملي.

وأشاد محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي بنتائج البعثة المصرية في بطولة العالم للبراعم والناشئين، بعد نجاحهم في الوصول إلى منصات التتويج، وحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات بعد منافسات غاية في القوة بين الدول المشاركة في بطولة العالم.

ومن المقرر أن تصل بعثة المنتخب المصري للمواي تاي إلى القاهرة غدًا الأحد في تمام الساعة التاسعة صباحا على مطار برج العرب بالإسكندرية بعد نهاية فعاليات البطولة.

ويشارك المنتخب الوطني للمواي تاي ببعثة مكونة من 13 لاعبا ولاعبة وهم زكريا وليد، فارس قورة، أنس عصام، و ذكرى صلاح، جومانا وليد، أرسلان وائل، أريام مجدي، سما إبراهيم، جنات رفعت، حبيبة محمد سالم، نورسين وليد، رانيا عادل، ملك البادي.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في المنافسات عددا من أبطال العالم في الموسم السابق وهم زكريا وليد أول العالم وجومانا وليد ثاني العالم والثنائي أرسلان وائل وسما إبراهيم ثالث العالم.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني للمواي تاي محمد إبراهيم رئيس الاتحاد، والمهندس أحمد رمضان أمين الصندوق، ود. رفعت أحمد جابر المدير الفني، ووائل فهر مدرب.