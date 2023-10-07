شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة المصرى والداخلية فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المصرى البورسعيدى فوزا كبيرا على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل أهداف المصرى ميدو جابر ومروان حمدى وباهر المحمدى فى الدقائق 8 و49 و66 على الترتيب، بينما قلّص الداخلية الفارق بهدف ايهاب سمير فى الدقيقة 81.

بهذه النتيجة رفع المصرى رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 3 نقاط.