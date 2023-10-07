شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يعرقل الوصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

عرقل عجمان ضيفه الوصل وفرض عليه التعادل 1-1، في المباراة التي جرت بينهما على استاد زعبيل، في اطار الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين.

وأصبح رصيد الوصل 11 نقطة، فيما حقق عجمان ثاني نقاطه هذا الموسم.

وبعد تعادله في الجولة الماضية مع خورفكان 3-3 رغم تقدمه 3-صفر عاد الوصل ليهدر نقطتين، في حين لعب عجمان بشكل جيد في المباراة الأولى تحت قيادة مدربه الجديد الروماني إيسايلا.

استغل عجمان الفرصة الأولى التي سنحت له على أكمل وجه، بعدما سدد علي مدن كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أعلن منها الهدف الأول في الدقيقة 26.

وهذا هو هدف علي مدن ال 15 في دوري المحترفين، والأول له في مرمى الوصل، وهو الذي ساهم في 4 من آخر 7 أهداف لعجمان قبل هذا الهدف في دوري أدنوك للمحترفين (سجّل 2 - صنع 2).

وسجل سياكا سيديبي هدف التعادل للوصل من تسديدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

وقد ساهم سياكا ب3 أهداف و3 تمريرات حاسمة خلال 26 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين، فيما ساهم هاريس سيفيروفيتش ب7 أهداف في آخر 4 مباريات بالدوري وكأس الرابطة حيث سجّل 5 وصنع هدفين.

وخرج لاعب بالبطاقة الحمراء من كل فريق بطرد سفيان بوفتيني لاعب الوصل وسعود سعيد لاعب عجمان.