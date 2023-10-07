الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يفوز على برينتفورد في الدقائق الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين مانشستر يونايتد وبرينتفورد، في تمام الساعة الـ 7 مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره برينتفورد بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

سجل هدف برينتفورد الأول، ماتياس ينسين في الدقيقة 26 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف اليونايتد الأول، سكوت مكتومناي في الدقيقة 90+3 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف اليونايتد الثاني، سكوت مكتومناي في الدقيقة 90+7 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده لـ 12 نقطة في المركز التاسع بالدوري الإنجليزي، بينما احتل برينتفورد المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.