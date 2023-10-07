تفاصيل إلغاء ركلة جزاء للبنك وطرد محمد عواد واعتراضات قوية للزمالك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تراجع محمد معروف حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي عن احتساب ركلة جزاء للبنك خلال المباراة التي تقام بينهما حاليا في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووفقا لمراسل موقع "الخليج 365": "محمد معروف احتسب ركلة جزاء لفريق البنك الأهلي في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول بعد اصطدام الكرة في يد إبراهيما نداي لاعب الزمالك".

أضاف المراسل: "لاعبو الزمالك دخلوا في اعتراضات قوية على حكم المباراة وهو ما أعاده لتقنية الفار سريعا وإلغاء القرار واحتسابها لمسة يد من خارج المنطقة".

وأوضح المراسل: "في الدقيقة 45، انفرد مهاجم البنك الأهلي مع خروج عواد وسقوط المهاجم وقام الحكم بطرد محمد عواد واحتساب ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة".

أتم المراسل: "دخل لاعبو الزمالك في اعتراضات مرة أخرى وذهب الحكم لتقنية الفار وأكد قراره بطرد حارس الزمالك".

جدير بالذكر أن الشوط الأول انتهى بتقدم فريق البنك الأهلي بهدف دون رد عن طريق كريم بامبو.