اخبار الرياضه

قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي في الدوري غدا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف بيراميدز نظيره إنبي، غداً الأحد في السابعة مساءاً، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة في .

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة الفريق كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - محمود أوكا

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا