قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي في الدوري غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف بيراميدز نظيره إنبي، غداً الأحد في السابعة مساءاً، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة في الدوري المصري.

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة الفريق كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - محمود أوكا

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس