"حرام عليك عايز مننا ايه؟".. تفاصيل ما فعله لاعبي الزمالك مع حكم مباراة البنك الأهلي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - دخل لاعبو الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لنادي الزمالك في اعتراضات قوية على محمد معروف حكم مباراة الأبيض والبنك الأهلي.

وكان الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلي شهد طرد محمد عواد حارس مرمى الأبيض، وتقدم البنك بهدف.

ووفقا لمراسل موقع الخليج 365 في استاد القاهرة، قام فريق الزمالك أثناء الخروج من الملعب في الشوط الأول بتوجيه عبارات هجومية للحكم قائلا: "حرام عليك عايز مننا إيه".

ويلتقي الزمالك نظيره البنك الأهلي حاليا على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.