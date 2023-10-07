ب10 لاعبين.. شيكابالا يقود الزمالك للفوز على البنك الأهلي في الوقت القاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح الفريق الاول لنادي الزمالك في تحقيق فوزا مثيرا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري.

جاءت أحداث المباراة مثيرة منذ البداية، حيث ضغط الزمالك واعتمد فريق البنك الأهلي على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

وشهدت المباراة طرد محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك في الدقيقة 45، بعد عرقلة مهاجم البنك الأهلي المنفرد واحتسب محمد معروف حكم المباراة ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء أحرز منها كريم بامبو الهدف الأول للبنك الأهلي.

في الشوط الثاني ضغط الزمالك بشكل هجومي ونجح أحمد سيد زيزو هدف التعادل في الدقيقة 54، وفي الدقيقة 69، أشهر حكم المباراة الكارت الأصفر الثاني والطرد لمحمد فتحي لاعب البنك الأهلي بعد ضربه بدون كرة لنبيل عماد دونجا لاعب الزمالك.

وفي الوقت القاتل وتحديدا الدقيقة 90 نجح محمود عبدالرازق شيكابالا في إحراز الهدف الثاني للزمالك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.