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مكافأة خاصة لشيكابالا بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - حصل محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك على لقب أفضل لاعب في مواجهة البنك الأهلي التي أقيمت اليوم في بطولة الممتاز.

وقاد محمود عبدالرازق شيكابالا فريق الزمالك في تحقيق الفوز على البنك الأهلي بهدفين، وأحرز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وقامت الشركة الراعية بإهداء "شيكابالا" لقب رجل المباراة رغم نزوله في الشوط الثاني من اللقاء، وذلك لجهوده ودوره في فوز فريقه.

وبهذه النتيجة رفع نادي الزمالك رصيده إلى 5 نقاط في جدول الدوري المصري في المركز الخامس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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