"مالكوش دعوة بالمساعدين".. أوسوريو: "مش غلطتي إن الحكام مبيتكلموش إنجليزي"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، عن فوز فريقه اليوم على البنك الأهلي في الدوري الممتاز، وأزمته مع الحكام".

قال أوسوريو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أرفض معاقبة، مدحت عبدالهادي أو المترجم الخاص بي بسبب حديثي مع الحكام".

أضاف: "المترجم الخاص بي يتحدث ثلاثة لغات ولا يقول شيء من دماغه، ويجب على لجنة الحكام تعيين حكام يتحدثوا باللغة العربية أنا لا اتحدث إليهم باللغة الإسبانية هذه ليست مشكلتي".

وأكمل: "لم اقل شيء خارج عن السياق للحكام، وإن حدث على الحكام معاقبتي فورا".

أوضح: "تحدثت مع اللاعبين على ضرورة الضغط من البداية مثلما فعلنا أمام أرتا سولار الجيبوتي ونجحنا في ذلك وحققنا الفوز، وكان لدينا 6 فرص للتسجيل والمنافس فرصة واحدة وكنت أعلم باستقبالي هدف، ولكن في الشوط الثاني دفعت بعدد من اللاعبين لتنشيط الهجوم وحققنا الفوز مثلما توقعت".

اردف: "لا أحب اللعب بمركز وسط ملعب ارتكازي رقم (6)، وهو ما فعلته في الشوط الثاني من مواجهة اليوم تركت المنتصف للمنافس ولعبت على الهجوم نظرا لتراجع البنك الأهلي للدفاع.

شدد: "محمود علاء خرج بعد الشوط الأول بسبب الخوف من حصوله على إنذار ثاني ويتم طرده خاصة وأننا نلعب بعشرة لاعبين والأمور لا تحتاج لمزيد من الصعوبات".

أتم تصريحاته: "كان لدي عرض من البرازيلي وتم رفضه ولم يصل للنادي بشكل رسمي لأني مركز مع الفريق حاليا وأرفض الرحيل".