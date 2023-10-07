شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يهدى قميصه لظهير البنك الأهلى بعد المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك، قميصه لإسحاق يعقوبو، الظهير الأيسر لفريق البنك الأهلي، عقب مباراة الفريقين اليوم في مسابقة الدوري.

وكان يعقوبو قد طلب من شيكابالا الحصول على قميصه عقب نهاية مباراة اليوم.

وحقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على البنك الأهلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل، فى لقاء شهد حالتى طرد لمحمد عواد من الزمالك، ومحمد فتحى من البنك الأهلى.

بهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.

وضم تشكيل الزمالك في المباراة كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو" ، خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وحمزة المثلوثي وحاتم سكر ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" و محمود عبد الرازق " شيكابالا"وناصر منسي.

فيما ضم تشكيل البنك الأهلى كلاً من: حراسة المرمى.. محمد أبو جبل، خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمد بسيوني _ اسحاقو يعقوبو، خط الوسط.. محمد فتحي _ أحمد مدبولى _ أحمد النادرى _ محمود قاعود، خط الهجوم.. كريم بامبو _ أسامة فيصل.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد صبحي _جريندو _ سيرجى اكا _ أمير مدحت _ محمود سيد _ إبراهيم حسن _ معاذ الحناوي _ أحمد سعيد _ أحمد ياسر.