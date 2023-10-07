شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يفوز على طلائع الجيش 2 / 0 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق مودرن فيوتشر على طلائع الجيش بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورى نايل، وسجل هدفى فيوتشر عمر كمال عبد الواحد ومروان محسن فى الدقيقتين 44 و86.

بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل يضم :

عمر رضوان فى حراسة المرمى، محمد فتح الله و فريد شوقى وخالد سرحان وأحمد زولا وجودوين أوكوارا وعبد الرحمن شيكا وكريم طارق ويسرى وحيد وعلى حمدى وأحمد متعب.

بينما خاض مودرن فيوتشر المباراة مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمود رزق ، باسم علي

وسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، كيجالي درامي ، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد يحيى، محمد ربيعة، محمد نصير، محمد صادق، علي زعزع، محمد فاروق، علي الفيل، مروان محسن، عمر السعيد

بهذه النتيجة رفع فيوتشر رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد الطلائع عند 4 نقاط.