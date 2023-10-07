شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات رجال يد الأهلى بعد التتويج ببطولة أفريقيا السادسة فى تاريخ الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب إبراهيم المصري، كابتن فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي، أعرب عن سعادته بالتتويج ببطولة أفريقيا، بعد الفوز على فريق جي إس كي الكونغولي 37-23.

وقال المصري، إن الفريق نجح في فرض سيطرته على مجريات المباراة من البداية، وظهرت ‏مدى جدية ورغبة اللاعبين في التتويج باللقب الإفريقى الغائب منذ 6 سنوات.

وأشار إلى أن الفوز بلقب البطولة يأتي انعكاسًا لنجاح منظومة اليد في النادي، ويؤكد أن الفريق يسير على الطريق الصحيح، وأن الهدف الدائم للجهاز الفني واللاعبين هو المنافسة بقوة للتتويج بكل البطولات.

وأشار المصري إلى أن لاعبي الفريق تعاهدوا على الفوز باللقب الأفريقي منذ بداية البطولة، والجميع كان يضع هذا الهدف نصب عينيه، ولذا تحقق هذا الإنجاز الكبير.

ووجه المصري الشكر إلى مجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن الفوز ‏باللقب هو تكليل لجهود الجميع.

فيما أعرب محسن رمضان، لاعب «رجال يد الأهلي» عن سعادته بالتتويج الذي حققه الفريق اليوم ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، مؤكدًا أن الفريق قام بالتحضير جيدًا لهذه البطولة، واستطاع تحقيق اللقب بعد الفوز بكل مباريات البطولة وإثبات أحقيته بالكأس.

وأهدى رمضان اللقب لجماهير الأهلي ومجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن الفريق يسير بخطوات واثقة على طريق حصد البطولات، ليكون عند حسن ظن الجماهير.

وأوضح أحمد خيري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، أن الفوز على فريق جي إس كي الكونغولي ببطولة أفريقيا جاء في توقيت مثالي للغاية، ويمنح لاعبي الفريق دوافع معنوية كبيرة في بداية الموسم للمنافسة على جميع البطولات.

وقال خيري، إن الجميع كان يعيش في حالة تركيز كامل قبل انطلاق البطولة من أجل الفوز بها وإسعاد الجماهير الغفيرة التي كانت تنتظر العودة باللقب.

وأوضح أن الفوز ببطولة إفريقيا يحمل الجميع مسئولية كبيرة للغاية، وهي ضرورة الفوز بكل البطولات، ونعد جماهير الأهلي ببذل أقصى الجهد لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

وأشار إلى أن هدفنا هذا الموسم هو المنافسة على كل البطولات رغم صعوبة التحديات، ولكن الجميع على قبل رجل واحد من أجل رفع اسم الأهلي عاليًا في كل المحافل.

أكد أحمد هشام سيسا، لاعب «رجال يد الأهلي»، أن التتويج ببطولة إفريقيا لليد لأبطال الدوري إنجاز جديد يحسب للفريق والجيل الحالي من اللاعبين.

وأوضح هشام أن استعادة اللقب الغائب من سنة 2016 كان تحديًا كبيرًا لدى اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني وإدارة النادي من قبل انطلاق فعاليات البطولة.

وأتم هشام حديثه بأن الأهلي قدم عروضًا مميزة طوال مدة البطولة واستحق التتويج باللقب الأفريقي، وأن البطولة سوف تمثل حافزًا نحو حصد المزيد من الألقاب خلال الفترة القادمة.

وأنهى لاعب الأهلي حديثه بإهداء اللقب لجماهير الأهلي التي طالما دعمت اللاعبين في كل المواقف، مشيرًا إلى أن الفريق سوف يقاتل من أجل استمرار التواجد على منصات التتويج.

كما أعرب عمر خالد كاستيللو، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بالتتويج ببطولة أفريقيا بعد التغلب على فريق جي إس كي الكونغولي في نهائي البطولة التي أقيمت بالكونغو برازافيل.

وأكد كاستيللو أن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسؤولية، وكانوا في قمة التركيز من أجل حسم اللقب، ليكون هديتهم للجماهير التي دعمت وساندت الجهاز الفني واللاعبين في أصعب الأوقات.

وأضاف كاستيللو: خضنا مباراة بطولة صعبة ومنافسات قوية لكن هدفنا من البداية كان القتال في الملعب لتقديم كل ما بوسعنا للفوز باللقب وإسعاد جماهير الأهلي.

وقال عبد الرحمن طه، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إن الفريق نجح في الفوز ببطولة إفريقيا نتيجة للمجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون على مدى مشوار البطولة، والتي تمثل خطوة نحو موسم تاريخي كبير.

وأضاف طه أن الفوز ببطولة أفريقيا للمرة السادسة هو هدية من الفريق لجماهير الأهلي، بعد استعادة اللقب الغائب منذ سنوات عديدة.

وأكد حارس الأهلي أن تركيز لاعبي الفريق كان واضحًا منذ بداية البطولة وكان هناك ‏استعداد جيد على المستويين الذهني والفني، وهو ما منح الفريق الأفضلية على مدى مشوار البطولة حتى تحقق الفوز بالمباراة النهائية والتتويج باللقب الإفريقي.

وقال عبد الرحمن فيصل، لاعب فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي إن لاعبي الأهلي تعاهدوا على الفوز ببطولة إفريقيا الغائبة عن النادي منذ 6 سنوات، مؤكدًا أن الجميع كانوا عند ‏حسن الظن بهم وعلى قدر المسئولية ونجحوا في الفوز بالمباراة والتتويج باللقب عن ‏جدارة.‏

وأضاف فيصل أن لاعبي الأهلي كانوا على قلب رجل واحد، وأن الفريق منذ وصوله إلى الكونغو كان في حالة تركيز شديد، وكان هناك إصرار كبير على تخطي الصعاب للوصول إلى اللقب.

وأشار فيصل إلى أن الخطوة الأولى انتهت بنجاح بعد الفوز بالبطولة والتتويج، ولكن أمامنا بطولة مهمة بعد أيام قليلة وهي بطولة السوبر جلوب في السعودية، ونسعى لتقديم مستوى متميز خلال تلك البطولة العالمية.

واختتم عبد الرحمن طه: الفريق مقبل على بطولات غاية في الأهمية خلال الفترة القادمة، ونعد جماهير الأهلي ببذل أقصى الجهد للتتويج بكل البطولات.

وقال سيف هاني، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي ، إن الكأس الغالية عادت إلى مكانها في دولاب بطولات الأهلي بعد غياب دام عدة سنوات، مؤكدًا أن الفريق يبذل مجهودًا كبيرًا منذ اليوم الأول في البطولة وحتى المباراة الختامية، محققًا الفوز في جميع المباريات.

وأكد سيف هاني أن الجهاز الفني للفريق بقيادة ديفيد ديفيز أعطى تعليماته قبل المباراة النهائية التي أقيمت اليوم بضرورة اللعب بكل قوة وبكامل التركيز منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية، وهو ما نجح فيه اللاعبون وتوج بالنصر الغالي الذي يهديه الجميع للجماهير.

فيما أبدى عبد العزيز إيهاب، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، سعادته الغامرة بالتتويج ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري التي أقيمت بالكونغو برازافيل، بعد الفوز على فريق جي إس كي الكونغولي بنتيجة 37-23 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت اليوم.

وقال إن الفوز بالبطولة جاء خير تتويج لمجهودات كبيرة من الفريق والجهاز الفني، مؤكدا أن الفوز باللقب الغالي جاء عن جدارة واستحقاق بعدما تمكن الفريق من تحقيق الفوز في جميع مبارياته بالبطولة، وقام بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة ديفيد ديفيز خاصة في الدفاع المحكم على الدائرة أو الهجوم المرتد السريع.

وأوضح أن هذا التتويج يعد استكمالًا لسلسلة النجاحات التي يحققها «رجال يد الأهلي» وأنه يهدي هذا الفوز الغالي للجماهير التي تساند الفريق في جميع الأوقات وتعد اللاعب رقم واحد في جميع التتويجات والنجاحات التي تحققها فرق النادي.

وتضم قائمة «رجال يد الأهلي» في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.