شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة الأهلى لمواجهة إنبى.. عودة رضا سليم وعبد الفتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قائمة من 20 لاعبا للسفر إلى الإسكندرية والمبيت بها استعدادا لمباراته ضد الإسماعيلي غدا الأحد في ثالث جولات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة كل من: خالد عبد الفتاح ورضا سليم ومحمد زعلوك واستمرار غياب رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد وصلاح محسن، واستبعاد أكرم توفيق وكريم فؤاد، وخروج محمود كهربا للإيقاف.

وضمت قائمة الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول – كريم الدبيس – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – خالد عبد الفتاح – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدى أفشة - حسين الشحات – أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - رضا سليم.

خط الهجوم: أنتوني موديست - محمد زعلوك