شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتفض ويهزم البنك الأهلى 2 / 1 فى ثالث جولات الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على البنك الأهلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل، فى لقاء شهد حالتى طرد لمحمد عواد من الزمالك، ومحمد فتحى من البنك الأهلى.

بهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.

وفى الربع ساعة الأولى حاول كل فريق جس نبض الفريق الآخر، إلا أن الزمالك كان الأكثر خطورة وهدد مرمى محمد أبو جبل بفرصتين خطيرتين، وتلقى محمود علاء بطاقة صفراء.

وفى الدقيقة 17 سدد أسامة فيصل كرة خطيرة على مرمى الزمالك، تصدى لها محمد عواد، بعدها استحوذ الزمالك على الكرة وشن عدة هجمات غير مؤثرة على مرمى أبو جبل، وفى الدقيقة 28 مرر أحمد فتوح كرة عرضية متقنة سددها أحمد زيزو بالرأس لكنها مرت بجوار القائم.

بعدها شن لاعبو البنك الأهلى هجمتين على مرمى محمد عواد، لكن دون خطورة، وفى الدقيقة 38 تصدى محمد أبو جبل ببراعة لضربة رأس من محمد عبد الغنى كادت أن تسكن الشباك.

وفى الدقيقة 38 احتسب الحكم محمد معروف خطأ على إبراهيما نداى من أمام منقطة الجزاء، سددها أحمد مدبولى وتصدى لها محمد عواد حارس الزمالك.

فى الدقيقة 46 أشهر محمد معروف البطاقة الحمراء لمحمد عواد بداعى التدخل بعنف على كريم بامبو، من خارج منطقة الجزاء، وعاد إلى تقنية الفار ليؤكد قراره، وخرج بعدها سيف الجزيرى ودخل محمد صبحى ليحرس عرين الفارس الأبيض.

وفى الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع نفذ إسحاقو يعقوبو الخطأ الذى احتسبه الحكم على محمد عواد، واستغله كريم بامبو لتسجيل هدف التقدم لفريقه، وبعدها تصدى محمد أبو جبل لفرصة هدف محقق للزمالك.

مع بداية الشوط الثانى دخل حمزة المثلوثى ومصطفى الزنارى بدلاً من محمود علاء وحسام عبد المجيد، وفى الدقيقة 53 سجل أحمد زيزو هدف تعادل الزمالك من تسديدة صاروخية من لمسة واحدة.

وشهدت الدقيقة 67 خروج إبراهيما نداى ونزول محمود شيكابالا، وفى الدقيقة 69 أشهر الحكم محمد معروف البطاقة الصفراء الثانية "طرد" لمحمد فتحى لاعب البنك الأهلى، ودخل بعدها سرجى أكا وجرندو بدلاً من أسامة فيصل وأحمد مدبولى.

وفى الدقيقة 90 نجح محمود شيكالا فى تسجيل هدف الفوز للزمالك بعد تسديدة صاروخية سكنت شباك محمد أبو جبل، ليحصد بهذا الفوز الفارس الأبيض ثلاث نقاط غالية.































































































































