شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات السبت 7 / 10 / 2023.. فيوتشر ينفرد بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أُجريت اليوم السبت 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري؛ الأولى جمعت المصري مع الداخلية والثانية الزمالك مع البنك الأهلي والثالثة فيوتشر مع طلائع الجيش.
ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم السبت 7 / 10 / 2023:
حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على البنك الأهلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل، فى لقاء شهد حالتى طرد لمحمد عواد من الزمالك، ومحمد فتحى من البنك الأهلى.
بهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.
فاز فريق مودرن فيوتشر على طلائع الجيش بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورى نايل، وسجل هدفى فيوتشر عمر كمال عبد الواحد ومروان محسن فى الدقيقتين 44 و86.
بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل يضم :
عمر رضوان فى حراسة المرمى، محمد فتح الله و فريد شوقى وخالد سرحان وأحمد زولا وجودوين أوكوارا وعبد الرحمن شيكا وكريم طارق ويسرى وحيد وعلى حمدى وأحمد متعب.
نجح فريق المصرى البورسعيدى فى تحقيق الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.
سجل أهداف المصرى ميدو جابر ومروان حمدى وباهر المحمدى فى الدقائق 8 و 49 و 66 على الترتيب، بينما قلّص الداخلية الفارق بهدف ايهاب سمير فى الدقيقة 81.
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