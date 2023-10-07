جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات السبت 7 / 10 / 2023.. فيوتشر ينفرد بالصدارة

المصرى يفوز على الداخلية 3 / 1 فى الدورى

نجح فريق المصرى البورسعيدى فى تحقيق الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل أهداف المصرى ميدو جابر ومروان حمدى وباهر المحمدى فى الدقائق 8 و 49 و 66 على الترتيب، بينما قلّص الداخلية الفارق بهدف ايهاب سمير فى الدقيقة 81.