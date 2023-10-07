شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 7-10-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 7-10-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على البنك الأهلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى.

الزمالك ينتفض ويهزم البنك الأهلى 2 / 1 فى ثالث جولات الدورى.. فيديو

حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على البنك الأهلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل، فى لقاء شهد حالتى طرد لمحمد عواد من الزمالك، ومحمد فتحى من البنك الأهلى.

فاز فريق مودرن فيوتشر على طلائع الجيش بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورى نايل، وسجل هدفى فيوتشر عمر كمال عبد الواحد ومروان محسن فى الدقيقتين 44 و86.

نجح المنتخب المصري للمواي تاي في حصد 8 ميداليات متنوعة في بطولة العالم للبراعم والناشئين والمقامة في مدينة أنطاليا بدولة تركيا خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر الجاري.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الإسماعيلي.

دعا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 6 حكام مصريين للمشاركة في دورة ينظمها الكاف لقضاة الملاعب قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بكوت ديفوار.

باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة إنبى فى الدورى أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة انبي في إطار بطولة الدوري الممتاز، ويحل إنبي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إجراء تعديل وحيد على تشكيل الأهلي في مباراته أمام الإسماعيلي غدا، الأحد، فى الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري، عن التشكيل الذي خاض مباراة إنبي الأربعاء الماضي فى نصف نهائي كأس مصر.

تعرف على موعد انضمام محمد صلاح لبعثة منتخب مصر قبل مباراتى زامبيا والجزائر

ينضم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى صفوف المنتخب الوطنى بالإمارات يوم 10 أكتوبر الجارى، حيث يلحق ببعثة الفريق استعداداً للمشاركة فى وديتى زامبيا والجزائر، وتكتمل الصفوف فى نفس اليوم بانضمام جميع اللاعبين من المحترفين.