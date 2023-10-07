شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو: رفضت عرضا من البرازيل.. وصنعنا 6 فرص أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الكولومبي أوسوريو، المدير الفني للزمالك، أن فريقه صنع 6 فرص محققة للتسجيل في الشوط الأول أمام البنك الأهلي قائلا: "في الشوط الثاني الأمور انتهت كما كنا نريد.. محمود علاء وعبد المجيد يحتاجان للعب مباريات أكبر خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أوسوريو، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كان عددنا أقل للعب وسجلنا هدفا، وعندما تساوى العدد سجلنا الهدف الثاني، أنا أحب المهاجم الوهمي أكثر من اللعب بشكل مهاجم صريح، عندما لعبنا بنقص عددي فضلنا ترك الكرة للمنافس واللعب على الهدف".

وتابع: "أمتلك عرضا من البرازيل ولكني مستمر مع الزمالك بشكل طبيعي حتى نهاية عقدي، لعبت اليوم بالفريق الأساسي من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط، وخلال فترة التوقف الدولي ستكون هناك فرصة لجميع الشباب والناشئين".

وأردف: "سيد نيمار في مباراة النصر لم يقم بضغط على اللاعب بشكل جيد واستقبلنا هدفا، هذا لم أنسه، ومصطفى شلبي يلعب بشكل جيد ويستحق التواجد في المنتخب الوطني، ونيمار عليه العمل بشكل أكبر وهو يفعل ذلك".

واختتم أوسوريو تصريحاته قائلا: "محمود علاء خرج بين الشوطين بسبب حصوله على إنذار، لذلك فضلنا عدم المجازفة بعملية طرده ومع نزول المثلوثي كان أكثر من رائع لم يقم البنك بعمل أي هجمة".

وحقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على البنك الأهلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل، فى لقاء شهد حالتى طرد لمحمد عواد من الزمالك، ومحمد فتحى من البنك الأهلى.

أحرز هدف البنك كريم بامبو في الدقيقة 45+9، من متابعة لكرة ثابتة في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، وسجل أحمد سيد «زيزو» هدف التعادل للزمالك في شباك البنك بالدقيقة 54، وأحرز محمود «شيكابالا» هدفًا من صاروخية سكنت شباك البنك الأهلي، لتكون النتيجة (2-1).

بهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.