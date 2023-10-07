شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو: لن أثبت التشكيل.. ولدى الكثير لأقوله عن التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، عن مباراة فريقه أمام البنك الأهلى قائلا: "لم أتحدث عن الحكام قبل ذلك، ولكني لدي اليوم الكثير لأقوله.. أنا أتحدث الإنجليزية بشكل جيد ولم أقلل من احترام أي شخص قبل ذلك، ولا أعرف لماذا يطرد الحكم مدحت عبد الهادي والمترجم، من المفترض أن يوجه كلامه إلى شخصي أنا".

وأضاف أوسوريو، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: المترجم الخاص عبد الله مصري مثلكم جميعاً، إنسان جيد ويتحدث 4 لغات وعمله ترجمة ما أقوله، لا يجب أن يهاجمه أي شخص، الرجل يقوم بعمله ويترجم ما أقوله".

وتابع: "على الحكام عدم معاقبة أي فرد في جهازه المعاون، لأن الحديث يكون منه في الأساس، ولو هم بالفعل حكام معتمدون من فيفا لا بد أن تكون لديهم ملكة التحدث باللغة الإنجليزية، وأنا أتحدث معهم دائما بالإنجليزية ولو تحدثت بأي شىء خارج عليهم محاسبتي".

واستطرد: "تحدثت اليوم عن ضرورة عدم الضغط على الحكم الرابع مثلما حدث في مباراة أرتا سولار الجيبوتي، لن أقوم بتثبيت التشكيل أبدا، كل مباراة ندرسها بشكل جيد من أجل وضع الطريقة والخطة والتشكيل الأمثل".

واختتم: "تدربنا ثلاثة أيام قبل اللقاء، ووضعنا التشكيل الأنسب للقاء ولعبنا على المساحات الموجودة في خط دفاع البنك الأهلي".

وحقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على البنك الأهلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل، فى لقاء شهد حالتى طرد لمحمد عواد من الزمالك، ومحمد فتحى من البنك الأهلى.

أحرز هدف البنك كريم بامبو في الدقيقة 45+9، من متابعة لكرة ثابتة في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، وسجل أحمد سيد «زيزو» هدف التعادل للزمالك في شباك البنك بالدقيقة 54، وأحرز محمود «شيكابالا» هدفًا من صاروخية سكنت شباك البنك الأهلي، لتكون النتيجة (2-1).

بهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.