شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات السبت 7 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم السبت 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري، الأولى جمعت المصري مع الداخلية والثانية الزمالك مع البنك الأهلي والثالثة فيوتشر مع طلائع الجيش.
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم السبت 7 / 10 / 2023:
جوب مابولولو الاتحاد السكندري 4
احمد بلحاج الجونة 3
حسام أشرف بلدية المحلة 2
فادي فريد سموحة 2
عمر كمال مودرن فيوتشر 2
مصطفى عبد الرؤوف زيكو زد اف سي 2
ميدو جابر المصري البورسعيدي 2
عبدالرحمن سمانة بلدية المحلة 2
بيرسي تاو الأهلي 2
كريم بامبو البنك الأهلي 1
فافور اكيم بلدية المحلة 1
شادي حسين زد اف سي 1
مصطفى البدري سموحة 1
ياو أنور الإسماعيلي 1
حمدي النقاز الإسماعيلي 1
محمود عبد الرازق - شيكابالا الزمالك 1
حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على البنك الأهلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل، فى لقاء شهد حالتى طرد لمحمد عواد من الزمالك، ومحمد فتحى من البنك الأهلى.
بهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.
فاز فريق مودرن فيوتشر على طلائع الجيش بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورى نايل، وسجل هدفى فيوتشر عمر كمال عبد الواحد ومروان محسن فى الدقيقتين 44 و86.
بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل يضم :
عمر رضوان فى حراسة المرمى، محمد فتح الله و فريد شوقى وخالد سرحان وأحمد زولا وجودوين أوكوارا وعبد الرحمن شيكا وكريم طارق ويسرى وحيد وعلى حمدى وأحمد متعب.
نجح فريق المصرى البورسعيدى فى تحقيق الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.
سجل أهداف المصرى ميدو جابر ومروان حمدى وباهر المحمدى فى الدقائق 8 و 49 و 66 على الترتيب، بينما قلّص الداخلية الفارق بهدف ايهاب سمير فى الدقيقة 81.
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