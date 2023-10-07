شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: فوز الزمالك على البنك مُستحق.. وشيكابالا نجم فوق العادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، وعضو اتحاد الكرة الحالي، بمساهمة الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا في فوز الأبيض على حساب البنك الأهلي مساء السبت.

وأوضح حازم إمام في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "فوز مستحق جدًا والزمالك يحب الصعب، شوط ثاني رائع للأبيض، الفريق تدارك أخطاء الشوط الأول، ومباراة كانت جيدة جدًا بين الفريقين".

وواصل نجم الزمالك السابق: "في الشوط الثاني الزمالك سيطر بشكل كامل، هدف أحمد سيد زيزو رائع جدًا، وضع الكرة بشكل عالمي، ثلاث نقاط مهمة جدًا، الزمالك من أكثر الفرق التي تسدد على المرمى في الدوري، شيكابالا نجم فوق العادة، تمكن بمهاراته من منح الفريق الفوز رغم النقص العددي".

وحقق الزمالك فوزا فوزا مثيرا على البنك الأهلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل، فى لقاء شهد حالتى طرد لمحمد عواد من الزمالك، ومحمد فتحى من البنك الأهلى.

أحرز هدف البنك كريم بامبو في الدقيقة 45+9، من متابعة لكرة ثابتة في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، وسجل أحمد سيد «زيزو» هدف التعادل للزمالك في شباك البنك بالدقيقة 54، وأحرز محمود «شيكابالا» هدفًا من صاروخية سكنت شباك البنك الأهلي، لتكون النتيجة (2-1).

بهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.