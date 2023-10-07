شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ينال جائزة رجل مباراة الزمالك والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال محمود عبد الرزاق شيكابالا، قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جائزة أفضل لاعب فى مواجهة فريقه أمام البنك الأهلى، التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، فى مسابقة دورى نايل.

وتسلم شيكابالا جائزة أفضل لاعب المقدمة من رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقب انتهاء اللقاء، خاصة وإنه ساهم فى تحقيق فريقه للفوز على البنك الأهلى.

وحقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على البنك الأهلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل، فى لقاء شهد حالتى طرد لمحمد عواد من الزمالك، ومحمد فتحى من البنك الأهلى.

بهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.

وفى الدقيقة 90 نجح محمود شيكالا فى تسجيل هدف الفوز للزمالك بعد تسديدة صاروخية سكنت شباك محمد أبو جبل، ليحصد بهذا الفوز الفارس الأبيض ثلاث نقاط غالية.