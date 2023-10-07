شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو: خلقنا العديد من الفرص.. والهزيمة أحبطتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن الخسارة أمام الزمالك قائلا: "بشكل عام لا نستحق هذه الهزيمة، أتيحت لنا العديد من الفرص، كانت هناك أخطاء دفاعية للزمالك وأهدرنا العديد من الفرص".

وتابع في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "ما كان لنا أن نخسر هذه المباراة، سعيد بأداء فريقي في الشوط الأول، ولم نكن حريصين في الشوط الثاني، خلقنا فرص كثيرة وأنا محبط للغاية لكنى مستمر في العمل.

وواصل المدير الفني لفريق البنك الأهلي: "جدول مبارياتنا صعب، نعمل ذلك وفي كرة القدم علينا أن نستنر في التحسن وأنا أؤمن بالفريق واللاعبين".

وحقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على البنك الأهلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل، فى لقاء شهد حالتى طرد لمحمد عواد من الزمالك، ومحمد فتحى من البنك الأهلى.

أحرز هدف البنك كريم بامبو في الدقيقة 45+9، من متابعة لكرة ثابتة في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، وسجل أحمد سيد «زيزو» هدف التعادل للزمالك في شباك البنك بالدقيقة 54، وأحرز محمود «شيكابالا» هدفًا من صاروخية سكنت شباك البنك الأهلي، لتكون النتيجة (2-1).

بهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.