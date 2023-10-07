شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى: الزمالك سيكون لديه تشكيل ثابت بعد التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مدحت عبد الهادي، مدرب عام نادي الزمالك، عن الفوز أمام البنك الأهلي، قائلا: "فوز صعب لكن الحمد لله، أهدرنا هدفين عن طريق أحمد سيد زيزو وعمر جابر في بداية المباراة، والشوط الثاني عدلنا بعض الشيء في الشكل".

وأضاف عبد الهادي في تصريحات لفضائية "أون تايم سبورت": لا أريد الحديث عن التحكيم وحالة الطرد، عندما غيرنا الشكل في الشوط الثاني، أصبحنا أفضل، حالة الطرد ساعدتنا أكثر من ناحية البنك الأهلي، المباراة أصبحت متعادلة وكانت الند بالند".

وتابع المدرب العام للزمالك: "نحاول العمل بشكل معين في الشوط الأول، بعد مباراة اليوم الشكل سيكون ثابتًا مثل الشوط الثاني في مباراة البنك الأهلي".

وأتم تصريحاته: "مكسب مهم ولاعبون محترمون يعملون خلال الـ 90 دقيقة وينفذون التعليمات، وسيكون هناك تشكيل ثابت بعد التوقف المقبل لفريق الزمالك".

وحقق الزمالك فوزا مثيرا على البنك الأهلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل، فى لقاء شهد حالتى طرد لمحمد عواد من الزمالك، ومحمد فتحى من البنك الأهلى.

أحرز هدف البنك كريم بامبو في الدقيقة 45+9، من متابعة لكرة ثابتة في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، وسجل أحمد سيد «زيزو» هدف التعادل للزمالك في شباك البنك بالدقيقة 54، وأحرز محمود «شيكابالا» هدفًا من صاروخية سكنت شباك البنك الأهلي، لتكون النتيجة (2-1).

بهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.