بطولة ألمانيا: ثلاثية غيراسي تقود شتوتغارت إلى الصدارة مؤقتا

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا): تابع المهاجم الغيني سيرهو غيراسي تألقه منذ بداية الموسم وسجل ثلاثية قاد بها فريقه شتوتغارت للفوز على ضيفه فولفسبورغ 3 1 واعتلاء الصدارة، السبت ضمن منافسات المرحلة السابعة من الدوري الالماني لكرة القدم.

ورفع غيراسي الذي سجل "هاتريك" جديدة في الدقائق 67 من ركلة جزاء و78 و82، رصيده في صدارة الهدافين إلى 13 هدفاً في 7 مباريات، في رقم قياسي جديد في الدوري محطماً الرقم السابق للبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ السابق وبرشلونة الإسباني الحالي في موسم 2019 2020، حين سجل 11 هدفاً في المراحل السبع الاولى.

وعاد غيراسي لهز شباك منافسيه بعد أسبوع من صيامه عن التهديف في الفوز على كولن 2 0، علما أن الغيني كان لعب مع شتوتغارت الموسم الماضي على سبيل الاعارة قبل أن يبقى في صفوف الفريق الالماني بعقد نهائي وقعه في أيار/مايو ويمتد حتى 2026.

وارتقى شتوتغارت الذي حقق أفضل بداية في تاريخه إلى الصدارة مع 18 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند الثاني الفائز على ضيفه أونيون برلين 4 2، في خامس انتصاراته هذا الموسم.

وبامكان باير ليفركوزن الثالث مع 16 نقطة أن يزيح شتوتغارت عن الصدارة في حال فوزه على ضيفه متذيل الترتيب كولن مع نقطة يتيمة الاحد، في حين يستقبل بايرن ميونيخ حامل اللقب ورابع الترتيب (14 نقطة) ضيفه فرايبورغ في اليوم ذاته.

دورتموند يفوز على أونيون برلين

وعلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، تناوب على تسجيل رباعية دورتموند كل من نيكلاس فولكروغ، الذي تقاسم صدارة هدافي الدوري في الموسم الماضي عندما كان يدافع عن ألوان فيردر بريمن برصيد 16 هدفا مع الفرنسي كريستوفر نكونكو (لايبزيغ)، في الدقيقة السابعة، ونيكو سلوتيربيك (49)، ويوليان برانت (54) والنروجي يوليان رييرسون (71).

وسجل للخاسر روبن غوزينس (9) والمدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي (31 من ركلة جزاء).

وألغى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" هدفين بداية لنادي العاصمة سجله التشيكي أليكس كرال ثم لاصحاب الارض عبر فولكروغ بداعي التسلل، قبل أن يمنح ركلة جزاء اثر لمسة يد على ماتس هوملس داخل منطقة الجزاء ترجمها بنجاح مدافع يوفنتوس السابق.

وبعد الاستراحة، حسم الفريق "الاصفر والأسود" النتيجة في غضون 12 دقيقة، بتسديدة رائعة من شلوتيربيك، قبل أن يسقط دفاع برلين امام لعبة جماعية بعد هجمة مرتدة بدأها برانت وتابعها ماركو رويس وانهاها الاول. واختتم دورتموند مهرجانه التهديفي بالرابع عبر رييرسون.

وسقط لايبزيغ في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه بوخوم، في مباراة أهدر خلالها اصحاب الارض ركلتي جزاء عبر الهولندي تشافي سيمونز (27) والسويدي إميل فورسبورغ (61).

ورفع لايبزيغ رصيده في المركز الخامس إلى 14 نقطة، وبات مهددا بخسارة مركزه في حال فوز هوفنهايم السادس (12 نقطة) على مضيفه فيردر بريمن في وقت لاحق في ختام هذه الامسية.

وفاز دارمشتات على مضيفه أوغسبورغ 2 1.