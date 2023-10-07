الارشيف / اخبار الرياضه

إيفرتون يبتعد عن منطقة الهبوط بثلاثية في بورنموث

0 نشر
دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون يبتعد عن منطقة الهبوط بثلاثية في بورنموث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق إيفرتون فوزاً مهماً على بورنموث بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما بالأسبوع الثامن من بطولة الممتاز.

افتتح جيمس جارنر التسجيل لإيفرتون في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف جاك هاريسون الهدف الثاني في الدقيقة 37 من الشوط الأول.

وسجل عبدالله دوكوري الهدف الثالث لإيفرتون في الدقيقة 60 من زمن المباراة التي شهدت 25 فرصة للاعبي فريقه، من بينها 8 تسديدات على المرمى.

ونجح إيفرتون في الابتعاد عن منطقة الهبوط بعدما قفز إلى المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر، بعد 8 جولات من البطولة.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا