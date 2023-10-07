شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون يبتعد عن منطقة الهبوط بثلاثية في بورنموث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق إيفرتون فوزاً مهماً على بورنموث بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما بالأسبوع الثامن من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح جيمس جارنر التسجيل لإيفرتون في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف جاك هاريسون الهدف الثاني في الدقيقة 37 من الشوط الأول.

وسجل عبدالله دوكوري الهدف الثالث لإيفرتون في الدقيقة 60 من زمن المباراة التي شهدت 25 فرصة للاعبي فريقه، من بينها 8 تسديدات على المرمى.

ونجح إيفرتون في الابتعاد عن منطقة الهبوط بعدما قفز إلى المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر، بعد 8 جولات من البطولة.