شكرا لقرائتكم خبر عن جود بلينجهام يقود مدريد للفوز برباعية نظيفة على أوساسونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق ريال مدريد فوزًا سهلًا على أوساسونا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بالجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني.

شهدت المباراة تألق لاعب الوسط الإنجليزي جود بلينجهام، الذي افتتح أهداف ريال مدريد بثنائية في الدقيقتين 9 و54، ثم أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثالث في الدقيقة 65 قبل أن يسجل جوسيلو الهدف الرابع في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

سيطر لاعبو ريال مدريد على مجريات اللعب واستحوذوا على الكرة بنسبة 67%، ولاحت لهم 19 فرصة من بينها 9 تسديدات على المرمى.

وواصل ريال مدريد تصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، فيما توقف رصيد أوساسونا عند 10 نقاط في المركز العاشر، بعد مرور 9 جولات من البطولة.