شكرا لقرائتكم خبر عن سكوت مكتوميناي يقود مانشستر يونايتد للفوز على برينتفورد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً صعباً على برينتفورد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما بالأسبوع الثامن لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ماتياس يانسن لبرينتفورد في الدقيقة 26 من زمن المباراة، التي شهدت إضاعة لاعبي مانشستر يونايتد للعديد من الفرص.

وبينما اعتقد البعض أن مانشستر يونايتد في طريقه للخسارة مجدداً على ملعبه، دخل لاعب الوسط الأسكتلندي سكوت مكتوميناي بدلاً من المغربي سفيان مرابط في الدقيقة 87، ليحول الهزيمة إلى فوز.

سجل سكوت مكتوميناي ثنائية مانشستر يونايتد في الدقيقتين 93 و97 ليقتنص 3 نقاط صعبة للغاية لمصلحة فريقه.

رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد برينتفورد عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر، بعد مرور 8 أسابيع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.