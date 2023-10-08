فانتازي.. ارتفاع سعر نجم أستون فيلا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

شهد اليوم السبت ارتفاع سعر ثنائي أستون فيلا، أولي واتكينز وماتي كاش، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 7 أكتوبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

أولي واتكينز (أستون فيلا) 8.1 مليون جنيه إسترليني.

ماتي كاش (أستون فيلا) 5 مليون جنيه إسترليني.

طارق لامبتي (برايتون) 4 مليون جنيه إسترليني.

ديستني أودوجي (توتنهام) 4.9 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

يوان ويسا (برينتفورد) 5.9 مليون جنيه إسترليني.

شاندون بابتيست (برينتفورد) 4.3 مليون جنيه إسترليني.

تشارلي جود (برينتفورد) 3.9 مليون جنيه إسترليني.

كايسيدو (تشيلسي) 4.7 مليون جنيه إسترليني.

نويرو احمادا (كريستال بالاس) 4.3 مليون جنيه إسترليني.

أمادو أونانا (إيفرتون) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

ديوجو جوتا (ليفربول) 7.7 مليون جنيه إسترليني.

إيريك داير (توتنهام) 4.2 مليون جنيه إسترليني.