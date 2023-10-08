الدوري السعودي.. التعادل يحسم آخر مباراتين في الجولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتهت الجولة التاسعة في الدوري السعودي للمحترفين، بمباراتين، الأولى بين الخليج والرائد، الثانية بين الوحدة والفيحاء، اللتان سيطر على كليهما التعادل.

تعادل الوحدة مع الفيحاء بنتيجة 1-1، إذ افتتح هنري أونيكورو التسجيل لصالح الفيحاء في الدقيقة 23، ثم تعادل جواد ياميق للوحدة في الدقيقة 76.

سيطر التعادل السلبي على مجريات مباراة الخليج والرائد، التي شهدت مشاركة محمد شريف، لاعب الأهلي السابق بشكل أساسي مع الأول.

احتل الوحدة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 13 نقطة، فيما يأتي الفيحاء في المركز التاسع برصيد 11 نقطة، وصعد الخليج إلى المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط، مع وجود الرائد في المركز قبل الأخير بخمس نقاط.