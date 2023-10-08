شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة: عواد لم يستحق الطرد.. ومعروف حرم البنك الأهلى من ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أن محمد معروف حكم مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي، ارتكب خطأ فادحا في لقطة طرد محمد عواد، حارس مرمى الفارس الأبيض، بمباراة الفريقين.

وقال جريشة، خلال تصريحات تليفزيونية: "محمد عواد لم يستحق الطرد، وحكم الفيديو كان على صواب باستدعاء حكم المباراة، ولكن معروف تمسك بقراره".

وأضاف جهاد جريشة: "الحكم حرم فريق البنك الأهلي، من فرصة محققة وركلة جزاء صحيحة، وطرد محمد فتحي كان مستحقا، ولكنه جاء متأخرًا، وجاء بناءً على طلب لاعبي الزمالك".

وتابع الخبير التحكيمي: "التحكيم هذا الموسم يشهد أخطاء فادحة ولا بد من وقفة، ولا بد من إصلاح اللجنة من جذورها والاستعانة بالخبراء لمعالجة ملف التحكيم، وما يحدث في الوقت الحالي مجرد مُسكنات".

واختتم جهاد جريشة تصريحاته قائلا: "الراسبون في اختبارات الحكام يعودون للاختبارات بعد شهر ونصف تقريبًا، والاتحاد الدولي يتمسك بفترة بينية بين الرسوب والاختبارات الجديدة".