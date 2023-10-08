شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: لا يوجد التحام ولا ركلة حرة ولا طرد فى حالة عواد وبامبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبير التحكيمي سمير محمود عثمان عدم وجود استحقاق لحالة طرد محمد عواد، حارس الزمالك، أمام البنك الأهلى.

وقال سمير عثمان، في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم، على قناة أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "شفت طرد عواد أكثر من مرة مفيش التحامات نهائي واللعبة مفيش فيها ولا تحتسب ضربة حرة مباشرة ويجب ألغاء الكارت الأحمر".

وأضاف: "حكم الفار محمود عاشور رصد كل الزوايا، وبالتالي لا يوجد بطاقة حمراء وفقا للقطات تقنية الفيديو، خاصة اللقطة التي رصدت الحالة من خلف المرمى ومن وسط الملعب".

وتابع: "احتساب الكرة ركلة حرة وطرد عواد دون مبرر بالنسبة لي علامة استفهام، قد يكون الحكم رأى شيء آخر، لكن ما رأيناه لا توجد ركلة حرة ويجب إلغاء حالة الطرد".

وحقق الزمالك فوزا مثيرا على البنك الأهلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل، فى لقاء شهد حالتى طرد لمحمد عواد من الزمالك، ومحمد فتحى من البنك الأهلى.

أحرز هدف البنك كريم بامبو في الدقيقة 45+9، من متابعة لكرة ثابتة في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، وسجل أحمد سيد «زيزو» هدف التعادل للزمالك في شباك البنك بالدقيقة 54، وأحرز محمود «شيكابالا» هدفًا من صاروخية سكنت شباك البنك الأهلي، لتكون النتيجة (2-1).

بهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.