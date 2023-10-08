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هيثم عرابى: طموحات مودرن فيوتشر كبيرة فى الكونفدرالية رغم قوة مجموعتنا

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القاهرة - سامية سيد - كشف هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، أن طموحات فريقه كبيرة في بطولة الكونفدرالية رغم أن مجموعته قوية.

وقال عرابي، خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "لا بد من التركيز في المباريات، وواثقون في رجال مودرن فيوتشر قبل انطلاق دور المجموعات".

وأضاف: "لو الروح الموجودة في الفريق مستمرة نستطيع عبور دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية".

واختتم هيثم عرابي: "اهتماماتنا بفريقنا فقط، ولا يشغلنا التركيز مع باقي الأندية، وهدفنا تحقيق نتائج طيبة في بطولة سوبر الأبطال".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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