شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يحسم الجدل فى القرارات التحكيمية المؤثرة بلقاء الزمالك والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي محمد معروف تعرّض لأكثر من اختبار فنى وإدارى خلال إدارته لمواجهة البنك الأهلي والزمالك التي أُجريت مساء السبت وانتهت بفوز الأبيض 2/1.

وقال عقل، إن الـ"VAR" ضرب موعدا للظهورالمؤثر خلال فعاليات اللقاء وجاءت أبرز الحالات كما يلي:

في الدقيقة 38 احتسب الحكم ركلة جزاء على مدافع الزمالك نداي ثم تواصل الـ"VAR" مع الحكم ليؤكد أن المخالفة لمسة يد من خارج منطقة الـ18، وإنذار على نداي في تدخل جيد وقرار صحيح من الحكم.

وفي الدقيقة 46 أشهر الحكم البطاقة الحمراء لحارس الزمالك محمد عواد على اعتبار أن هناك فرصة محققة لصالح كريم بامبو، لاعب البنك، تدخل الـ"VAR" واستدعى الحكم إلى شاشة المراجعة، وبعد حوار لمدة 3 دقائق تقريبا عاد الحكم وأصر على القرار بطرد عواد وركلة حرة من خارج منطقة الـ18 لصالح البنك الأهلي.

وفى الدقيقة 53 طالب الزمالك بركلة جزاء على مدافع البنك، لكن لا توجد مخالفة، وقرار استمرار اللعب صحيح.

وفي الدقيقة 68 أشهرالحكم البطاقة الحمراء "إنذار ثانى" للاعب البنك محمد فتحى.

وأضاف عقل أن الحكم أشهر البطاقة الصفراء في 8 مناسبات؛ أبرزها لمحمد عبد المنصف، مدرب حارس المرمى بالزمالك، في الدقيقة 57، وتغاضى عن إنذار كل من مدافع البنك أيمن اشرف، ومحمد عبد الغنى، لاعب الزمالك، للتهور.

وتابع عقل: المساعدان أشارا إلى 10 حالات تسلل في توقيت مناسب، كما تعاون الثنائي مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون، كما أن الحكم الرابع بذل جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية التي شهدت العديد من الاعتراضات من الأجهزة الفنية للفريقين.