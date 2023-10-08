شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى: أعتذر عن لقطة شيكابالا.. وما حدث بسبب حماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر حمزة المثلوثى ظهير أيمن الزمالك عن لقطة احتفاله مع زميله محمود عبد الرازق "شيكابالا" بعد تسجيل الأخير لهدف الفوز في شباك البنك الأهلى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على استاد القاهرة الدولى.

ونشر المثلوثي عبر حسابه بإنستجرام: بالنسبة للقطة الاحتفال مع شيكا، لقطة عفوية طبعا وأنا والله من كثر الحماس والفرحة نسيت ولقطة مش صح اعتذر".

وكانت الكاميرات التقطت صورة لحمزة المثلوثى خلال تقبيله حذاء شيكابالا بعد إحراز هدف الفوز في شباك البنك الأهلى.

وحقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على البنك الأهلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل، فى لقاء شهد حالتى طرد لمحمد عواد من الزمالك، ومحمد فتحى من البنك الأهلى.

بهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.

وضم تشكيل الزمالك في المباراة كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.