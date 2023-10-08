على ماهر يمنح لاعبى المصرى راحة 48 ساعة والفريق يعود للتدريبات الثلاثاء

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القاهرة - سامية سيد - منح على ماهر، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة، عقب الفوز على الداخلية أمس السبت، على أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية الثلاثاء المقبل.

فاز مروان حمدى، لاعب النادى المصرى، بجائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام الداخلية التى جرت أمس باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ونجح فريق المصرى البورسعيدى فى تحقيق الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف المصرى ميدو جابر ومروان حمدى وباهر المحمدى فى الدقائق 8 و49 و66 على الترتيب، بينما قلّص الداخلية الفارق بهدف ايهاب سمير فى الدقيقة 81.

بهذه النتيجة رفع المصرى رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 3 نقاط.

بدأ المصرى بقيادة على ماهر المباراة بتشكيل يضم: في حراسة المرمى: عصام ثروت، وخط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو موسى، حسين السيد، وخط الوسط: محمود حمادة، سمير فكري، وأمامهما: فخر الدين بن يوسف، إلياس الجلاصي، ميدو جابر، وخط الهجوم: مروان حمدي.

أما الداخلية بقيادة ميمى عبد الرازق دخل اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود الزنفلي، الدفاع: أحمد عماد، محمود صابر، إيهاب سمير، محمود عبدالعزيز، الوسط: كريم يحيى، محمود حسونه، ألان كيمبادي، أحمد سيد، والهجوم: محمد أسامة، أنس شندي.