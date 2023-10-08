شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يتصدر الدوري الإيطالي.. ومهاجمه جيرو حارس مرمى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزع ميلان فوزاً صعباً أمام مستضيفه جنوى 1-0 في مباراة شهدت طرد لاعبين،ولعب المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو في حراسة المرمى، في اللقاء الذي أقيم السبت على ملعب لويجي فيراريس، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وسجل الأمريكي كريستيان بوليسيتش هدف المباراة الوحيد لميلان في الدقيقة 87.

وتصدر ميلان جدول ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن منافسه إنتر، بينما تجمد رصيد جنوى عند 8 نقاط بالمركز ال15.

وشهدت الدقيقة 90+5، خروج حارس ميلان مايك ماينان من مرماه خارج المنطقة محاولاً إبعاد الكرة، ليصطدم بأوكوبان مهاجم جنوى، في لقطة عاد فيها الحكم لتقنية الفيديو، ليقرر إشهار البطاقة الحمراء في وجه الحارس بعد ركل بالركبة لمهاجم جنوى.

وأرتدى جيرو مهاجم ميلان، قميص زميله الحارس ماينان، ليصبح حارس ميلان في الثواني الأخيرة المتبقية من المباراة. وفي الركلة الحرة بالدقيقة 90+11، سدد جودموندوسون الركلة لتضرب بالحائط وتمر وترتطم بالعارضة ويضيع هدف التعادل على أصحاب الأرض.

وبعد دقيقة واحدة، أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية والحمراء في وجه مارتينيز حارس جنوى بعد عرقلته لأحد لاعبي ميلان.

وفرّط إنتر بتقدمه بهدفين أمام ضيفه بولونيا ليسقط في فخ التعادل 2-2.

وتقدّم إنتر بهدفين سجلهما في غضون دقيقتين عبر فرانتشيسكو اسيربي (11) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (13) الذي عزز صدارته لترتيب الهدافين ب 10 أهداف، لتهتز شباكه مرتين بهدفي ريكاردو أورسليني (19) والهولندي جوشوا زيركزي (52).

غضب إنزاغي

واهدر «نيراتزوري» فرصة حصد النقاط الثلاث وتحقيق انتصاره الثالث توالياً في مختلف المسابقات بعدما كان فاز على ساليرنتانا برباعية نظفية محلياً وبنفيكا البرتغالي 1-0 أوروبياً، وذلك بعد خسارته أمام ساسوولو 1-2 في المرحلة السادسة.

قال سيموني إنزاغي مدرب إنتر «أنا غاضب، كما هي حال اللاعبين في غرفة تبديل الملابس. هي المرة الثانية، بعد المباراة أمام ساسوولو، التي نتقدم فيها ولم نتمكن من الفوز، بسبب الأخطاء المتهورة التي كلفتنا غاليا. كان يجب أن نسجل أكثر من هدفين في الشوط الأول».

وتابع «بعد 8 مراحل، سجلنا جيد بستة انتصارات وتعادل وهزيمة، لكني أجد صعوبة في تقبّل هذا التعادل. إنها كرة القدم، وعلينا أن نتطور».

وحذّر إنزاغي فريقه قبل التوقف بسبب النافذة الدولية، قائلاً «نحن نركز على ما بين أيدينا، بغض النظر عما يفعله الآخرون. بعد فترة التوقف الدولي، سيتعيّن علينا أن نبدأ بقوة مرة أخرى، لأن جدولنا سيكون مزدحما».

كما فشل إنتر في الفوز بمباراته الرابعة توالياً على ملعبه «جوزيبي مياتسا» أمام بولونيا في «سيري أ»، في سلسلة سجل خلالها في مرمى منافسه 17 هدفاً.

من ناحيته، لم يذق بولونيا، صاحب المركز الثامن برصيد 11 نقطة، طعم الخسارة منذ مباراته الافتتاحية أمام ميلانو 0-2، ليحقق انتصارين مقابل 5 تعادلات، علماً أن فريق «روسوبلو» فاز على إمبولي 3-صفر في المرحلة الماضية، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي في ثلاث مباريات توالياً أمام هيلاس فيرونا ونابولي ومونتسا.

وقال تياغو موتا مدرب بولونيا «نعلم أننا لسنا في مستوى هذه الفرق، لكن ليس لدينا عقدة».

ويعود التعادل الأخير بين الفريقين في الدوري، قبل هذه المرحلة، إلى 19 سبتمبر 2017 بنتيجة 1-1، قبل أن يفوز إنتر 7 مرات مقابل 4 لبولونيا.

ودفع المدرب إنزاغي بمتصدر ترتيب الهدافين الأرجنتيني مارتينيس أساسياً إلى جانب الفرنسي ماركوس تورام (هدفان و4 تمريرات حاسمة)، بعدما كان بدأ المباراة السابقة على مقاعد البدلاء، ليكون عند حسن ظن مدربه ويضيف الهدف لثاني بعد دقيقتين بتسديدة بقدمه اليمنى من 25 متراً استقرت في الزاوية العليا لمرمى البولندي لوكاس سكوروبسكي (13).

وكان إنتر افتتح التسجيل، قبلها بدقيقتين، بهدف رأسي من اسيربي بعد ركنية من الجهة اليسرى نفذها التركي هاكان تشالهان أوغلو.

ولم يتأخر بولونيا في تقليص النتيجة من ركلة جزاء بعد خطأ من مارتينيس على الاسكتلندي لويس فيرغوسون ترجمها أورسليني بنجاح (19)، في رابع أهدافه في الدوري هذا الموسم.

ومع بداية الشوط الثاني، ادرك بولونيا التعادل عبر الهولندي زيركزي الذي روّض كرة على بُعد 20 مترا وسدد كرة خادعة على يمين الحارس السويسري يان سومر (53).

وألغى حكم الفيديو المساعد «في آيه آر» هدفا للتشيلياني أليكسيس سانشيس بسبب التسلل (59). وكاد المدافع البرازيلي البديل كارلوس أوغوستو يخطف النقاط الثلاث لانتر الا انّه اصطدم بحارس بولونيا (84).

يوفنتوس يحسم الديربي

وقلّص يوفنتوس الفارق بينه وبين انتر المتصدر إلى نقطتين بعد فوزه بالديربي أمام جاره وضيفه تورينو 2-0.

وجاء فوز يوفنتوس الذي تقدم للمركز الثالث بانتظار مواجهة نابولي حامل اللقب مع ضيفه فيورنتينا الأحد، على الرغم من غياب مهاجميه فيديريكو كييزا والصربي دوشان فلاهوفيتش بداعي الإصابة.

وسجّل هدفي «السيدة العجوز» فيديريكو غاتي (47) والبديل والبولندي أركاديوش ميليك (62).

وفشل تورينو، المتراجع للمركز ال 12 مع تسع نقاط، في هز شباك منافسيه للمباراة الثالثة توالياً، في سلسلة من 4 مباريات توالياً لم يذق خلالها طعم الفوز حيث تعادل مع روما 1-1 وهيلاس فيرونا سلباً وخسر أمام لاتسيو ويوفنتوس بالنتيجة ذاتها 0-2.