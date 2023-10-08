شكرا لقرائتكم خبر عن أليغري عن بوغبا:كرة القدم خسرت لاعباً استثنائياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس غداة تأكيد النتيجة الايجابية لاختبار المنشطات للعينة الثانية للاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا أن «كرة القدم خسرت لاعباً استثنائياً».

وشدد أليغري بعد فوز فريقه في مباراة الديربي على تورينو 2-0، السبت ضمن منافسات المرحلة الثامنة «على المستوى الإنساني، الأمر يزعجني كثيراً، لأنني قريب من اللاعب».

وتابع «كرة القدم خسرت لاعباً استثنائياً كان مختلفاً عن الآخرين»، بينما ستبدأ سلطات مكافحة المنشطات الإيطالية التحقيق في قضية بوغبا (30 عاماً).

ويتعرض بطل مونديال روسيا 2018 الذي ثبت وجود مستويات مرتفعة من هرمون تستسوستيرون بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري (20 أغسطس) والتي لم يشارك فيها، للإيقاف لمدة أربع سنوات، قد تُخفّض إلى النصف بحال اثبات عدم تناول المادة المحظورة عن عمد.

ولتفسير وجود مادة التستسوستيرون في عيناته، يستشهد بوغبا باستخدام مكمل غذائي وصفه له طبيب أمريكي.

أردف أليغري «دعونا ننتظر العقوبة. هذا يحزننا جميعاً، نأمل الأفضل له، لأنه على المستوى النفسي لا ينبغي أن يكون الأمر سهلاً بالنسبة له».

ومنذ الإعلان عن اختبار المنشطات الإيجابي الخاص باللاعب الدولي الفرنسي (91 مباراة) في 11 سبتمبر، تم ايقاف بوغبا الذي لم يعد يحق له الدخول إلى مقر تمارين فريقه يوفنتوس.

وعاد بوغبا إلى تورينو في يوليو 2022 بعد ستة مواسم قضاها مع مانشستر يونايتد، مقابل صفقة قيمتها 8 ملايين يورو سنوياً، ما جعله صاحب أعلى راتب في فريق «السيدة العجوز».

وتوقف النادي الإيطالي عن دفع هذا الراتب له المنصوص عليه في عقده الذي ينتهي في عام 2026. على أن يدفع له الآن الحد الأدنى من الراتب المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية للاعبين المحترفين الإيطاليين وهو 42500 يورو سنوياً.