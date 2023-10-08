اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

الإمارات - الشارقة 17:20

النصر - العين 20:00

برايتون - 17:00

وست هام - نيوكاسل 17:00

أرسنال - مان سيتي 19:30

غرناطة - 23:00

كالياري - روما 20:00

لاتسيو - أتالانتا 17:00

نابولي - فيورنتينا 22:45

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ - فرايبورغ 19:30

الأهلي - الإسماعيلي 20:00

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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