الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
الإمارات - الشارقة 17:20
النصر - العين 20:00
برايتون - ليفربول 17:00
وست هام - نيوكاسل 17:00
أرسنال - مان سيتي 19:30
غرناطة - برشلونة 23:00
كالياري - روما 20:00
لاتسيو - أتالانتا 17:00
نابولي - فيورنتينا 22:45
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ - فرايبورغ 19:30
الأهلي - الإسماعيلي 20:00
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