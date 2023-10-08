الامارات | منتخب اليد يخسر ودياً أمام عُمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض منتخب كرة اليد، أول من أمس، لخسارة بفارق هدف ونتيجة 23-24 في أولى التجارب الودية التي جمعته مع منتخب عُمان، في مباراة أقيمت على صالة نادي العين. وجاءت المباراة في إطار تجربتين وديتين يخوضهما «الأبيض» مع عمان الذي يقيم معسكره في مدينة العين، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، وتستضيفها الدوحة من 18 حتى 28 نوفمبر المقبل، وينافس خلالها المنتخب تحت قيادة مدربه الفرنسي دانيلو يرستوفال، ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جواره منتخبات قطر والسعودية وكوريا الجنوبية والصين والهند.