الامارات | بينتو يجهز منتخباً «شاباً» لتصفيات المونديال وكأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ منتخب الإمارات لكرة القدم التجمع الداخلي المقبل في دبي اعتباراً من غد، ويستمر حتى 17 الجاري، وتتخلّله مباراتان وديتان أمام منتخبي الكويت ولبنان، استعداداً للتصفيات المشتركة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، وكذلك تحضيراً للاستحقاق القاري المرتقب، حين يخوض المنتخب نهائيات كأس آسيا في قطر يناير المقبل.

وكشفت القائمة الجديدة للمنتخب التي أعلنها المدرب البرتغالي بينتو، أول من أمس، عن اتجاه المدرب للاعتماد على العناصر الشابة أكثر، وتجهيز منتخب شاب لتصفيات المونديال وكأس آسيا، حيث ضمت القائمة الجديدة 29 لاعباً، 24 منهم تحت سن الثلاثين، وهم: زايد سلطان (17 عاماً)، وحازم محمد (18 عاماً) وخالد توحيد (19 عاماً)، وسلطان عادل (19 عاماً)، وعمر حسين (20 عاماً)، وعيسى خلفان (20 عاماً)، وحارب عبدالله (20 عاماً)، وعبدالله العطاس (22 عاماً)، وأحمد محمود (22 عاماً)، وعلي صالح (23 عاماً)، وماجد راشد (23 عاماً)، وخليفة الحمادي (24 عاماً)، وأحمد جميل (24 عاماً)، وعبدالرحمن صالح (24 عاماً)، وعبدالله إدريس (24 عاماً)، وطحنون الزعابي (24 عاماً)، ويحيى نادر (25 عاماً)، ويحيى الغساني (25 عاماً)، وعبدالله رمضان (25 عاماً)، ومحمد الشامسي (26 عاماً)، وخالد الهاشمي (26 عاماً) وخالد الظنحاني (26 عاماً)، ومحمد العطاس (26 عاماً)، وعلي سالمين (28 عاماً).

وفي المقابل هناك خمسة لاعبين تراوح أعمارهم بين 30 و36 عاماً، هم فابيو ليما (30 عاماً)، وعلي مبخوت (33 عاماً)، وكايو كانيدو (33 عاماً)، وخالد عيسى (34 عاماً)، وعلي خصيف (36 عاماً).

واستبعد المدرب لاعبين بارزين من المخضرمين، أمثال لاعب شباب الأهلي وليد عباس (38 عاماً)، ولاعب العين بندر الأحبابي (33 عاماً)، وحارس الشارقة عادل الحوسني (34 عاماً)، ولاعب العين أحمد برمان (29 عاماً)، وهناك تساؤلات عما إذا كان استبعاد هؤلاء اللاعبين مؤقتاً بداعي الإصابات أو لتراجع المستوى الفني لبعضهم، أم إن المدرب يسعى إلى الاعتماد على الوجوه الشابة بدلاً من العناصر القديمة.

ويراهن مدرب المنتخب باولو بينتو على العناصر التي اختارها في القائمة الجديدة، من أجل تطبيق خططه الفنية، سواء من خلال معسكرات الإعداد الداخلية والخارجية أو المباريات الودية، من أجل الوصول بالمنتخب إلى مرحلة الجاهزية المطلوبة، وإعداد منتخب شاب قادر على العطاء لفترة طويلة، خصوصاً أن المعسكر المرتقب يعد الثالث للمنتخب في عهد المدرب الجديد الذي كان قد أعلن من قبل أن لديه خمسة أهداف يسعى إلى تحقيقها مع منتخب الإمارات في مقدمتها التأهل إلى كأس العالم 2026.

من جانبه أكد مدير فريق النصر السابق والمحلل الفني خالد عبيد، أن مدرب المنتخب بينتو لديه تصورات محددة للفترة المقبلة، من خلال عملية اختياره للعناصر، مشيراً إلى أن الاختيارات في القائمة الجديدة تعد جيدة، إلا أن هناك عناصر لم يتم اختيارها كانت تستحق الوجود في المنتخب، لكنه يتوقع في الوقت ذاته أن تكون لديها حظوظ في الاختيار للمنتخب عقب فترة توقف الدوري حالياً.

وقال خالد عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «هناك بعض الأسماء دون الكشف عنها، سواء في حراسة المرمى أو لاعبي خط الوسط، مؤهلة للانضمام إلى المنتخب».

وشدد على أنه على الرغم من أن اختيار العناصر الشابة يعد أمراً جيداً، فإن المدرب بحاجة إلى لاعبين من أصحاب التجربة الطويلة، خصوصاً أن لديه استحقاقات قادمة يحتاج فيها المنتخب للاعبي الخبرة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يكون استبعاد وليد عباس بداعي الإصابة التي تعرض لها أخيراً. وتابع خالد عبيد: «المنتخب بحاجة إلى إعطاء الفرصة للاعبين صغار السن، كون المنتخب أمامه بطولة مهمة، ويحتاج إلى العناصر التي لديها حيوية ورغبة في الوجود في المنتخب».

• المنتخب يبدأ تجمّعه المقبل في دبي غداً تحضيراً لخوض مباراتين وديتين أمام الكويت ولبنان الشهر الجاري.