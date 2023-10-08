الامارات | «الفجيرة للفنون القتالية» يحرز 3 ميداليات في بطولة العرب للتايكواندو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نال نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الأول في بطولة الأندية العربية للتايكواندو للناشئين في مصر، وذلك بتحقيقه ثلاث ميداليات (ذهبيتان وفضية). وكان اللاعب أحمد خميس فاز بذهبية فئة 152 سم، وذهبية لعبدالله أنس في فئة 168 سم، ونال عمار عثمان فضية فئة 180 سم.

وتوجه رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتايكواندو الدكتور أحمد الزيودي، بالتهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للتايكواندو، بمناسبة الإنجاز المميز لأبناء الإمارات. وثمّن أيضاً الجهود التي تبذلها إدارة نادي الفجيرة بدعم اللاعبين وتطوير المواهب للمشاركة في البطولات الدولية.