الامارات | «نيشنس برايد» لـ «غودولفين» يطلب لقب سباق «كانيديان إنترناشونال»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينشد فريق غودولفين العالمي، زيادة غلته من الانتصارات في سباقات الفئة الأولى في كندا، حين يدفع «الشعار الأزرق» اليوم، بـ«ويذ ذا مون لايت» و«نيشنس برايد» لمطاردة ألقاب الشوطين الرئيسين في سباق مضمار «وودباين» الكندي الشهير. ونجحت إسطبلات «مولتون بادوكس» المملوكة لـ«غودولفين» في انتزاع الفوز بثمان من آخر تسع مشاركات على المستوى الأعلى في السباقات الكندية، آخرها الشهر الماضي باكتساح الجواد «ماستر أوف ذا سيز» لمنافسيه نحو الفوز بلقب سباق «وودباين مايل».

ويدفع المدرب شارلي آبلبي بالجواد «نيشنس برايد» للمنافسة على لقب ثاني الأشواط الرئيسة، حين يطلب الفوز في سباق «كانيديان إنترناشونال»، مستنداً إلى سجله الحافل بالإنجازات، من ضمنها الفوز في سباقين للفئة الأولى، أولهما بلقب «ساراتوغا ديربي» العام الماضي، وثانيهما في يوليو الماضي حين فاز بلقب «غروسر دالماير برايس» على مضمار «ميونيخ» الألماني.

وتتجه المهرة «ويذ ذا مونلايت» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، للمنافسة على لقب سباق «إي بي تايلور ستيكس»، مستندة إلى أدائها القوي على الصعيد العالمي الذي قادها لتحقيق ستة انتصارات، متضمنة الفوز في سباقات مصنفة في مضماري «ميدان» بدبي، و«ساراتوغا» الأميركي، فضلاً عن المركز الثاني في أبريل الماضي في سباق «جيني وايلي ستيكس» لخيول الفئة الأولى الذي جرى على مضمار «كينلاند» الأميركي.

• «ويذ ذا مونلايت» تسعى للفوز بسباق «إي بي تايلور ستيكس».