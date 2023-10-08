شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 /10/ 2023 فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم مساء اليوم، الأحد، منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024، بمواجهتين ناريتين بين بيراميدز وإنبى، وأخيرا الأهلى مع الإسماعيلى.

موعد مباراة بيراميدز وإنبى

يستضيف فريق بيراميدز، فى السابعة مساء اليوم الأحد، فريق إنبى باستاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الخامس فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 4 نقاط، جمعها من تحقيق فوز وتعادل ولم يتذوق الخسارة حتى الآن، سجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

وفى المقابل، يحتل فريق إنبى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة، جمعها من هزيمة وتعادل ولم يحقق أى فوز حتى الآن، وفشل لاعبوه فى تسجيل أى هدف بينما استقبلت شباكهم هدفا واحدا.





موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى

يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لاستئناف مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى السابعة مساء اليوم، الأحد، بمواجهة الإسماعيلى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري نايل.

وخاض الأهلى مباراة وحيدة بالدوري وكانت أمام المصري البورسعيدى وفاز برباعية دون رد فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الاثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.