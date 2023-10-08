موعد مباراة الأهلي والإسماعيلى اليوم الأحد 8 / 10 / 2023 والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة الإسماعيلى، اليوم الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

وفاز الأهلى على إنبي بثلاثية نظيفة أحرزها على معلول وموديست وإمام عاشور فى نصف نهائي كأس مصر، لينتظر المارد الأحمر الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز من أجل اللعب معه في نهائي البطولة التي يحمل الأهلي لقبها.

موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الدوري

ويستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لاستئناف مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى السابعة مساء اليوم، الأحد، بمواجهة الإسماعيلى باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري نايل.

وخاض الأهلى مباراة وحيدة بالدوري وكانت أمام المصري البورسعيدى وفاز برباعية دون رد، فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الإثيوبى فى دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.



الأهلى بطل النسخة الاخيرة من الدوري

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعد أن غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.



القناة الناقلة لمباراة الأهلى والإسماعيلىتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري الإسماعيلى فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.