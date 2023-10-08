شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة القدم للناشئات تحت 20 سنة يواجه ساو تومى فى تصفيات أفريقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للكرة النسائية للناشئات تحت 20 سنة، اليوم الأحد، نظيره ساو تومي، فى ذهاب تصفيات أفريقيا، المؤهلة لكأس العالم للسيدات تحت 20 عاما التى تقام فى كولومبيا 2024.

وانطلق الأربعاء الماضى معسكر منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة ضد ساو تومى فى تصفيات أفريقيا، والمقرر إقامتهما على استاد الإسكندرية الدولي، بعدما استقر الجهاز الفني على انطلاق المعسكر شابات الفراعنة اليوم استعدادا لمواجهتي ساو تومي ذهابا وإيابا في التصفيات الأفريقية، حيث تقام مواجهة الذهاب يوم 8 أكتوبر المقبل، فيما تحدد يوم 13 من الشهر نفسه لمباراة الإياب.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، اخطارا من نظيره الأفريقي، بتحديد موعد مباراتي منتخب مصر للسيدات تحت 20 عامًا أمام نظيره ساو تومي في تصفيات أفريقيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بكولومبيا المقرر لها العام المقبل.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، في وقت سابق على مشاركة منتخب مصر الأول للكرة النسائية تحت قيادة محمد كمال المدير الفني، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024.