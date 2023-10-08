شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام سموحة فى الدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى أوسوريو، صفحة مباراة البنك الأهلى والتى أقيمت مساء السبت باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري، من اجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة بالمسابقة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سموحة بالدوري يستعد الزمالك لمواجهة سموحة فى السابعة مساء السبت 21 أكتوبر باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسموحة فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك يفتش عن استعادة التتويج بالدوري المصري

الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.