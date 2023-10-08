شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يواجه خدمات البريج الليلة فى البطولة العربية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى، فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، مع نظيره خدمات البريج فى دور الـ16 بالبطولة العربية، التى تقام بقطر وتستمر حتى 12 اكتوبر الجارى.

وتغلب فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى على دينامو اللبنانى بنتيجة 89/96 ،ومن قبلها الفوز على الاتحاد الجزائرى 89-53 وفاز على سيب العمانى 101/53

ويقع الاتحاد السكندرى في المجموعة الثانية بجوار أندية السيب العمانى، الأهلى القطرى، دينامو اللبناني، اتحاد الجزائر.

وتضم القائمة 14 لاعبًا هم: هيثم كمال، أحمد عادل دولا، المحترف هاريس، مختار غيازة، يوسف شحاتة، مصطفى فودة، محمد طه، عبد الرحمن خالد، باسم الليثي، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، ياسر صالح، علي أحمد، شاتون شورتر.

وتشارك فى البطولة من مصر أندية الأهلى والاتحاد السكندرى، بجانب باقى الفرق المشاركة في البطولة هي كل من: قطر والأهلى من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتى والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندرى والأهلى من مصر.

كما يشارك الميناء الرياضى من اليمن، والاتحاد الليبى، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحرينى، والجيش المركزى من سوريا، الاتحاد الرياضى الجزائرى، بالإضافة إلى الفتح السعودى، وسلا المغربى